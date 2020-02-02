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تقرير يكشف عن أكثر الهواتف مبيعًا في الربع الرابع من 2019

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تقرير يكشف عن أكثر الهواتف مبيعًا في الربع الرابع من 2019 تقرير يكشف عن أكثر الهواتف مبيعًا في الربع الرابع من 2019

كشف تقرير جديد صادر عن شركة الاستشارات والرؤى والبيانات (كانتار) Kantar عن أكثر الهواتف الذكية مبيعًا خلال الربع الرابع من العام الفائت.

وأظهر التقرير الذي نشرته (كانتار) أول أمس الخميس أن نظام التشغيل (آي أو إس) iOS شكَّل نحو 24.3% من مبيعات جميع الهواتف الذكية في الأسواق الأوروبية الخمسة الكبرى، بالإضافة إلى حصة كبيرة في أسواق الصين، والولايات المتحدة، واليابان، وأستراليا.

وعلق (دومينيك سانيبو) – المدير العالمي لشركة (كانتار) – قائلاً: “كان هاتف (آيفون 11) iPhone 11 واحدًا من بين كل 10 هواتف ذكية بيعت في أوروبا والولايات المتحدة مجتمعة في الربع الرابع، وهذا إنجاز مدهش لشركة آبل. إنه أكثر من ضعف حصة (آيفون 10آر) iPhone XR التي تحققت خلال المدة ذاتها. وفي أوروبا والولايات المتحدة، حققت عائلة آيفون 11 الجديدة نحو 50٪ من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية من آبل في الربع الرابع، بارتفاع 36٪ عن عائلة (آيفون10آر)، و(آيفون 11إس)، و(آيفون 10إس ماكس)، مما يسلط الضوء على التقدم الحقيقي لهدف آبل المتمثل في جعل قاعدة مستخدميها الضخمة تشتري أحدث هواتفها، وتحقيق الاستقرار في دورة حياة الجهاز”.

ظلت حصة مبيعات سامسونج ثابتة في جميع أنحاء أوروبا وشهدت زيادة صغيرة في الولايات المتحدة. وقال سانيبو: “تعمل سلسلة (أي) A الجديدة على نحو جيد للغاية لشركة سامسونج في الولايات المتحدة”. وأضاف: “بينما ارتفعت حصة سامسونج هامشيًا في الولايات المتحدة، فقد تغير مزيج الطُرز بدرجة كبيرة على مدار العام، إذ تشكل السلسلة الآن أكثر من واحد من كل ثلاثة مبيعات. وظلت مبيعات سلسلة (جالاكسي نوت) Galaxy Note قوية نسبيًا، لكن من الواضح أن مبيعات سلسلة (جالاكسي إس) Galaxy S بدأت في الخسارة لصالح طُرز (أي) ذات الأسعار الأرخص، الأمر الذي سيكون له آثار على متوسط سعر البيع”.

وفيما يتعلق بشركة هواوي – التي أصبحت تحتل المركز الثاني في سوق الهواتف الذكية لكل عام 2019 – فقد ذكرت شركة (كانتار) أنها لا تزال تعاني من صعوبات في أوروبا مع استمرار الحرب التجارية بين بكين وواشنطن. وقد انخفضت حصة علامتي هواوي، وهونر التجاريتين مجتمعةً في جميع أنحاء أوروبا بنسبة تتراوح بين 4.4% إلى 16.4% في الربع الرابع. وعلى النقيض من ذلك، تمكنت منافستها الصينية شاومي من زيادة حصتها بنسبة 7.2% لتبلغ حصتها نحو 14.2%، لتقترب من الاستحواذ على المركز الثالث في أوروبا، خلف سامسونج وآبل.

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وفي المناطق الحضرية من الصين، استحوذت هواوي وهونر مجتمعتين على 44.2٪ من السوق في الربع الرابع، بزيادة 5.4٪ على مدار العام. وشهد المنافسون الرئيسيون المحليون: شاومي، وأوبو، وفيفو انخفاضًا في حصتهم خلال المدة ذاتها. ورغم التحديات التجارية التي تواجهها آبل في الصين، فقد كان هاتف آيفون 11 الطراز الأكثر مبيعًا في المنطقة، في حين كان هاتفا آيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس – مع سعرهما المرتفع – في المركزين الثالث والرابع.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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