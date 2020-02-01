طاقم طبي خاص مع طائرة المصريين القادمين من الصين

مطار القاهرة الدولي يشهد ممثلا في إدارة الحجر الصحي، إجراءات وقائية استثنائية وذلك لفحص الركاب ومنه انتشار فيروس كورونا الجديد، وقد قال مدير عام الحجر الصحي بوزارة الصحة الدكتور أيمن إمام، إن الحجر الصحي يوقع الكشف الطبي على جميع المقبلين من دولة الصين وذلك بغض النظر عن جنسياتهم.

تصريحات من وزارة الصحة

في يوم السبت قد أشار الدكتور أيمن إمام من داخل مطار القاهرة إلى أن وزارة الصحة قد دربت الأطقم الطبية وأطقم الطائرة التي سوف تسافر إلى الصين لجلب المصريين الذين يقيمون في مدينة ووهان الموبوءة، وذلك على كل طرق وأساليب مكافحة العدوى، وقد نوه إلى أن الطائرة التي من المقرر أن تجلب المصريين برفقتها طاقم طبي مكون من 6 أفراد بينهم 3 أطباء مدربين بشكل كامل على التعامل مع أي تهديد محتمل، وذلك لحماية مصر من دخول أي مصابين بفيروس كورونا المستجد، وقد شدد الدكتور أيمن إمام على أن جميع المصريين المقيمين في ووهان لا يحملون الفيروس، وذلك تبعا تأكيدات السفارة المصرية بالصين، وجميعهم في منازلهم، في انتظار مغادرتهم الصين على الطائرة المصرية.