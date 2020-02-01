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الزراعة السعودية توقع اتفاق تمويل تجسيري لـ"تحلية المياه" بـ1.6مليار ريال

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الزراعة السعودية توقع اتفاق تمويل تجسيري لـ"تحلية المياه" بـ1.6مليار ريال الزراعة السعودية توقع اتفاق تمويل تجسيري لـ"تحلية المياه" بـ1.6مليار ريال

الرياض – مباشر: وقع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمملكة العربية ، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أول اتفاق تمويل "تجسيري" تجاري مع البنوك المحلية بقيمة 1.6 مليار ريال.

وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس"، بأن الاتفاق تم بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين، بهدف تنفيذ مشروعي تحسين الاستفادة من الأصول وزيادة كفاءة محطتي تحلية الجبيل (المرحلة الأولى)، والخبر (المرحلة الثانية).

القرض التجسيري هو عبارة عن قرض يوفر تمويلاً مؤقتاً عندما يحتاج المقترض إلى زمن إضافي للحصول على التمويل الدائم حيث يسمح هذا النوع من التمويل للمقترض بتلبية الإلتزامات الحالية بتوفير التدفق النقدي، وتعمل هذه القروض على "تجسير الفجوة" الزمنية المقترنة بالحاجة إلى التمويل.

وقال الوزير الفضلي، إن هذه الخطوة تأتي بمباركة ودعم الرشيدة، للمسارعة في التحسين المستمر لجودة خدمات المياه المقدمة على مستوى المملكة، وتحقيق التوازن المالي بإيجاد سبل تمويل متنوعة لمشروعات المياه التنموية بما يتوافق مع التوجه لخصخصة قطاع المياه.

وأشار الوزير، إلى أن هذا التمويل يأتي لتمكين المؤسسة العامة لتحلية المياه من سرعة تنفيذ مشروعي تحسين الاستفادة من الأصول وزيادة كفاءتها باستبدال التقنيات الحالية لمحطتي الجبيل (المرحلة الأولى) والخبر (المرحلة الثانية) بتكلفة رأسمالية تناهز 3.6 مليارات ريال.

وأوضح أنه استبدال التقنيات الحرارية الحالية بتقنيات حديثة من التناضح العكسي، يسهم في مضاعفة كميات الإنتاج اليومي، ويزيد من كفاءة استثمار الأصول بما يحقق توفيراً في استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيلية تصل إلى 1.25 مليار ريال سنوياً، بالإضافة إلى العوائد الإيجابية الكبرى على البيئية من استبدال التقنيات الحرارية بتقنيات التناضح العكسي بما يلغي مخاطر الانبعاثات الغازية على البيئة.

يذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين ممثلاً في فريق التمويل الحكومي البديل قام بتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسة لتوفير الحلول التمويلية الأنسب لخدمة مصلحة قطاع المياه.

وتعد هذه سابقة تاريخية للمؤسسة، حيث أن هذا التمويل هو أول تمويل يُحصل من القطاع الخاص منذ التأسيس في العام 1974م، إذ يعكس هذا الإنجاز سير "التحلية" والمركز الوطني لإدارة الدين في تنويع سبل التمويل ومواكبة رؤية المملكة 2030.

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