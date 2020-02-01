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صور : وصول الطائرة التي تقل أردنيين من ووهان الصينية

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جي بي سي نيوز:- وصلت الى مطار الملكة علياء الدولي، فجر اليوم السبت، الطائرة التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بارسالها لإخلاء71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس الكورونا .
وقال وزير الصحة بالوكالة الدكتور صالح الخرابشة ان الطلاب الأردنيين سيتم نقلهم إلى مستشفى البشير لفحصهم والتأكد من خلوهم من المرض، دون دخولهم إلى مبنى المطار كإجراء احترازي.
واشار وزير النقل خالد سيف إلى ان طائرة الملكية الأردنية، والتي اقلت 55 طالبا اردنيا وسبعة طلاب من فلسطين و ثلاثة اخرين من سلطنة عمان وواحد لبناني وثلاثة تونسيين وواحد بحريني، بالإضافة لزوجة طالب تحمل الجنسية الروسية، وأفراد الطاقم الطبي وافراد الطائرة، هي اول ناقل رسمي لدولة تدخل إلى مطار ووهان لعملية الإخلاء.
وثمن جهود وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لتأمين وصول الطائرة من جمهورية الصين وإصدار الموافقات اللازمة.
من جهته، قال امين عام وزارة الصحة الدكتور حكمت أبو الفول لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان الطلبة الاردنيين والعرب بصحة جيدة لكن سيتم وضعهم بالحجز التحفظي في مستشفى العزل واستقبالهم من قبل كوادر طبية مجهزة، حيث تم تجهيز جميع الاجراءات داخل العزل للتأكد من سلامتهم. وأضاف أنه سيبدأ الفحص يوم الأحد بعد وصول الشرائح المعدة للفحص بالاضافة لحجز الطائرة 5 ايام لتعقيمها.

 

 

 

 

 

جي بي سي نيوز

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