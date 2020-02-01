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الأردن : خروج ٩ اشخاص من المستشفى ثبت عدم إصابتهم بـ"كورونا"

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الأردن : خروج ٩ اشخاص من المستشفى ثبت عدم إصابتهم بـ"كورونا" الأردن : خروج ٩ اشخاص من المستشفى ثبت عدم إصابتهم بـ"كورونا"

جى بي سي نيوز :- قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور عدنان اسحق انه تم صباح اليوم مغادرة  ٩ اشخاص ممن كانوا في غرف العزل الصحي في مستشفى الوبائيات لعدم ثبوت باصابتهم بمرض كورونا.

وبين الدكتور اسحق ان مجموع الحالات التي ترقد حاليا في غرف العزل في مستشفى الامراض الوبائية في البشير  بلغت ١٠ لغاية اللحظة ونؤكد عدم تثبون إصابتهم بالمرض.

واكد ان الحالات المشتبه بها والتي ادخلت الى غرف الحجر الصحي في المستشفى لا يحملون مرض كورونا، وذلك بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت لهم أثناء تواجدهم في غرف العزل وبشكل دقيق.

واكد الدكتور اسحق أن ٩ من الحالات المشتبه بها قد غادروا المستشفى بعد تماثلها بالشفاء تماما، وبقي ١٠ حالات موجودة حاليا تحت الرقابة الصحية رغم عدم ثبوتهم للمرض، مؤكدا أن الحالات الموجودة  سيتم مراقبتها حسب الإجراءات الصحية المتبعة، وليست حاملة لمرض كورونا.

وأوضح د. اسحق ان الوزارة تتخذ اجراءات وقائية لمتابعة وضع اي مشتبه به وللتأكد من عدم إصابته من اي مرض.

جي بي سي نيوز

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