إنفاق المستهلكين بالسعودية يتخطى تريليون ريال خلال عام 2019

مباشر – السيد جمال: سجل إنفاق المستهلكين بالمملكة العربية السعودية ارتفاعا خلال العام 2019 بنسبة 4.6 في المئة، على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 45.33 مليار ريال عن العام 2018.

وبلغ إجمالي إنفاق المستهلكين بالمملكة، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، 1.026 تريليون ريال في عام 2019، مقارنة بـ 980.63 مليار ريال في العام السابق.

مستوى قياسي لمبيعات نقط البيع

وجاء ارتفاع إنفاق المستهلكين بالسعودية في العام 2019؛ نتيجة زيادة إجمالي قيمة مبيعات عمليات نقاط البيع بنسبة 22.8 في المئة، على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 53.01 مليار ريال.

وبلغت مبيعات عمليات نقاط البيع الإجمالية 285.32 مليار ريال في 2019، مقارنة بـ 232.31 مليار ريال في العام 2018.

وزادت عمليات نقاط البيع المنفذة بالمملكة بنحو 56.5 في المئة بالعام الماضي؛ لتصل إلى 1.61 مليون عملية، مقارنة بـ 1.03 مليون عملية في العام 2018.

وارتفع عدد الأجهزة المستخدمة في تنفيذ عمليات نقاط البيع إلى 438.62 ألف جهاز في 2019، مقارنة بـ 351.65 ألف جهاز في العام السابق، بزيادة نسبتها 24.7 في المئة .

وسجل شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 أعلى مستوى لمبيعات نقاط البيع في السعودية على الإطلاق؛ بوصولها إلى 27.93 مليار ريال، لتتجاوز أعلى مبيعات سابقة مسجلة في شهر مايو/ أيار من العام ذاته والبالغة خلاله 27.82 مليار ريال.

وارتفعت مبيعات ديسمبر/ كانون الأول عن مبيعات الشهر المماثل من العام 2018 والبالغة 22.32 مليار ريال بنسبة 25.1 في المئة، فيما ارتفعت بنحو 8 في المئة عن مبيعات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي بلغت خلاله 25.85 مليار ريال.

المشروبات تصدرت إنفاق المستهلكين..والرياض أعلى المدن

وتركز أغلب مبيعات عمليات نقاط البيع في السعودية خلال العام 2019 على قطاع المشروبات والأطعمة؛ بقيمة 37.16 مليار ريال، مقارنة بـ 29.31 مليار ريال في 2018.

وجاء الإنفاق على قطاع الملابس والأحذية بالمرتبة الثانية للإنفاق بواقع 30.31 مليار ريال في 2019، يليه المطاعم والمقاهي بالمرتبة الثالثة بقيمة 29.33 مليار ريال.

وكانت مدينة الرياض الأعلى في مستوى الإنفاق خلال 2019 بين المدن السعودية بقيمة 96.13 مليار ريال من خلال تنفيذ 542.09 ألف عملية، يليها مدينة جدة بإنفاق بلغ 48.04 مليار ريال عبر تنفيذ 222.62 ألف عملية، ثم الدمام بواقع 16.34 مليار ريال بتنفيذ 91.29 ألف عملية.

السحوبات النقدية تتراجع بنسبة طفيفة

وفي المقابل، تراجعت قيمة السحوبات النقدية – عبر المصارف ومدى – بنحو 1 في المئة خلال عام 2019 على أساس سنوي، وبما يعادل 7.69 مليار ريال.

وبلغت قيمة السحوبات النقدية الإجمالية في المملكة خلال 2019 نحو 740.6 مليار ريال، مقارنة بقيمتها البالغة 748.33 مليار ريال في عام 2018.

وتأثرت السحوبات بانخفاض حصيلة المصارف بنحو 8 في المئة ؛ لتبلغ 271.79 مليار ريال في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 295.39 مليار ريال في العام السابق.

فيما، ارتفعت السحوبات من أجهزة "مدى" 3.5 في المئة في العام 2019؛ إلى 468.85 مليار ريال، مقابل 452.93 مليار ريال في العام السابق.

وبلغت عمليات السحوبات النقدية في السعودية خلال عام 2019 نحو 2.12 مليون عملية، مقارنة بـ 2.13 مليون عملية في 2018.

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