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مسيرات حاشدة في الاردن لرفض "صفقة القرن "

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جي بي سي نيوز :-  إنطلقت اليوم الجمعة مسيرة حاشدة من امام المسجد الحسيني في العاصمة عمان  ترفض ما يسمى  بصفقة القرن التي اعلنها الرئيس الأمريكي دونالد قبل أيام . 

 

وكانت جميع أطياف الشعب الأردني قد رفضت تلك الصفقة رفضاً قاطعاًلما فيها من  سلب لحقوق الشعب الفلسطيني و إنتهاك للأراضي المقدسة . 

 

فيما إنطلقت المسيرات الرافضة للصفقة في معظم محافظات المملكة معبرة عن إئتلاف الشعبين الأردني و الفلسطيني والتفافهما حول المواقف الثابتة  للقيادة الاردنية بهذا الصدد  . 

ويقول مراقبون : إن صفقة القرن المشؤومة ولدت ميتة في الاساس بسبب رفضها المطلق من قبل الفلسطينيين والاردنيين وعموم العرب والمسلمين ، ناهيك عن تعارضها مع الوعد الازلي بكنس الاحتلال عن المسجد الاقصى .

 

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جي بي سي نيوز

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