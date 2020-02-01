مسيرات حاشدة في الاردن لرفض "صفقة القرن "

جي بي سي نيوز :- إنطلقت اليوم الجمعة مسيرة حاشدة من امام المسجد الحسيني في العاصمة عمان ترفض ما يسمى بصفقة القرن التي اعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام .

وكانت جميع أطياف الشعب الأردني قد رفضت تلك الصفقة رفضاً قاطعاًلما فيها من سلب لحقوق الشعب الفلسطيني و إنتهاك للأراضي المقدسة .

فيما إنطلقت المسيرات الرافضة للصفقة في معظم محافظات المملكة معبرة عن إئتلاف الشعبين الأردني و الفلسطيني والتفافهما حول المواقف الثابتة للقيادة الاردنية بهذا الصدد .

ويقول مراقبون : إن صفقة القرن المشؤومة ولدت ميتة في الاساس بسبب رفضها المطلق من قبل الفلسطينيين والاردنيين وعموم العرب والمسلمين ، ناهيك عن تعارضها مع الوعد الازلي بكنس الاحتلال عن المسجد الاقصى .