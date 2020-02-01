الموجة البيعية للأسهم أهم الأحداث العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: واصلت تطورات فيروس "كورونا" تأثيرها السلبي على معنويات المستثمرين لتسجل الأسهم خسائر قوية جعلتها تتصدر مشهد الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة.

وتتزايد المخاوف بشأن تأثير "كورونا" على النمو الاقتصادي مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 213 حالة، و9692 شخصاً مصاباً في الصين حتى الآن.

ومع ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى 6 حالات أعلن البيت الأبيض حالة طوارئ داخل الدولة.

ومع هذه التطورات، تعرضت الأسهم الأمريكية لموجة بيعية في نهاية تعاملات اليوم حيث فقد "داو جونز" أكثر من 600 نقطة ليسجل خسائر أسبوعية وشهرية.

كما تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمائة في الختام لتسجل خسائر أسبوعية وشهرية قوية.

فيما انخفضت الأسهم اليابانية في الختام لتسجل أسوأ أداء أسبوعي في 6 أشهر.

خسائر النفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة عند التسوية لتسجل خسائر شهرية بأكثر من 15 بالمائة مع مخاوف تضرر الطلب.

وكشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بنحو منصة واحدة إلى 675 منصة.

فيما تراجعت أسعار الذهب هامشياً عند التسوية مع تطورات "كورونا" لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 65 دولاراً.

بيانات اقتصادية

في الولايات المتحدة، تباطأ نمو الإنفاق والدخل الشخصي وفقاً للتوقعات خلال الشهر الماضي، فيما ارتفعت تكلفة العمالة الأمريكية خلال الربع الرابع.

في حين صعدت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري بعكس التوقعات.

وعلى الصعيد الأوروبي، تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من التوقعات حيث نما بنحو 0.1 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي.

فيما سجل اقتصاد إيطاليا انكماشاً مفاجئاً خلال الربع الأخير من العام الجاري بعدما تراجع بنحو 0.3 بالمائة، كما انخفض اقتصاد فرنسا لأول مرة في عهد ماكرون.

فيما تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري وفقاً للتوقعات.

وفي الصين تراجع النشاط الصناعي بأكثر من التوقعات خلال يناير/كانون الثاني.