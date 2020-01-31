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"إيرباص" توافق على دفع 4 مليارات دولار لتسوية اتهامات بالفساد

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"إيرباص" توافق على دفع 4 مليارات دولار لتسوية اتهامات بالفساد "إيرباص" توافق على دفع 4 مليارات دولار لتسوية اتهامات بالفساد

مباشر: وافقت شركة "إيرباص" على دفع غرامة بقيمة  3.6 مليار يورو (4 مليارات دولار) إلى فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لإنهاء التحقيقات الطويلة الأمد في مزاعم الرشوة والفساد التي تشمل 16 دولة أخرى.

وقالت الشركة الأوروبية في بيان صادر اليوم الجمعة، أن تسوية الاتهامات مع الهيئات التنظيمية ذات الصلة تمكن إيرباص من أن تصبح الشريك الموثوق الذي نريد أن نكونه".

وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة المصنعة للطائرات "دينيس رانك" إن التسوية تفتح صفحة جديدة بعد الممارسات التجارية غير المقبولة من الماضي".

وتشمل الغرامة دفع مبلغ 2.08 مليار يورو إلى فرنسا، و 984 مليون يورو إلى بريطانيا، و 526 مليون يورو إلى وزارة العدل الأمريكية.

وقال ممثلو الادعاء إن "ايرباص" قامت برشوة المسؤولين العموميين وأخففت المدفوعات كجزء من نمط من الفساد في جميع أنحاء العالم.

مباشر (اقتصاد)

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