محدث..سهم أمازون يرتفع 7%لكن القيمة السوقية تقفد مستوى تريليون دولار

مباشر: ارتفع سعر سهم شركة أمازون الأمريكية بأكثر من 7 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الجمعة، لكن القيمة السوقية للشركة تققد مستوى تريليون دولار.

وجاء صعود سهم أمازون في نهاية جلسة اليوم بعد إعلان الشركة نتائج أعمال قوية في الربع الأخير من العام الماضي.

وأعلنت الشركة العاملة في قطاع التجزئة بالأمس ارتفاع صافي الأرباح إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأخير في 2019، كما ارتفعت مبيعات أمازون بنسبة 21 بالمائة لتصل إلى 87.4 مليار دولار.

وانضمت أمازون خلال الجلسة إلى نادي الشركات الأمريكية التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار والذي يضمن آبل وألفابت ومايكروسوفت، لكن قيمتها تراجع إلى 995 مليار دولار عند الإغلاق.

وعند الختام، ارتفع سعر سهم شركة أمازون الأمريكية بنسبة 7.4 بالمائة ليصل عند 2008.7 دولار، بعد أن تجاوز 2055 دولار في وقت سابق من الجلسة لأول مرة في تاريخها خلال الجلسة.