أخبار عاجلة

دور الجهاز الفني لنادي الزمالك - تامر عبد الحميد -
تامر عبد الحميد: أطالب بتعيين مدرب أحمال للزمالك -
الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين -
باب الخلق| الأحد 2/2/2020 الحلقة الكاملة -
في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية -
مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ -
"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة -
فنادق ومنتجعات ميلينيوم تتحالف مع شركة جونسون كونترولز -
مساء dmc - تطورات فيروس كورونا.. ارتفاع الوفيات لـ305 والإصابات لـ15 ألفا -
الاردن : الموافقة على موازنة 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

محدث..سهم أمازون يرتفع 7%لكن القيمة السوقية تقفد مستوى تريليون دولار

Google+ Print
محدث..سهم أمازون يرتفع 7%لكن القيمة السوقية تقفد مستوى تريليون دولار محدث..سهم أمازون يرتفع 7%لكن القيمة السوقية تقفد مستوى تريليون دولار

مباشر: ارتفع سعر سهم شركة أمازون الأمريكية بأكثر من 7 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الجمعة، لكن القيمة السوقية للشركة تققد مستوى تريليون دولار.

وجاء صعود سهم أمازون في نهاية جلسة اليوم بعد إعلان الشركة نتائج أعمال قوية في الربع الأخير من العام الماضي.

وأعلنت الشركة العاملة في قطاع التجزئة بالأمس ارتفاع صافي الأرباح إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأخير في 2019، كما ارتفعت مبيعات أمازون بنسبة 21 بالمائة لتصل إلى 87.4 مليار دولار.

وانضمت أمازون خلال الجلسة إلى نادي الشركات الأمريكية التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار والذي يضمن آبل وألفابت ومايكروسوفت، لكن قيمتها تراجع إلى 995 مليار دولار عند الإغلاق.

وعند الختام، ارتفع سعر سهم شركة أمازون الأمريكية بنسبة 7.4 بالمائة ليصل عند 2008.7 دولار، بعد أن تجاوز 2055 دولار في وقت سابق من الجلسة لأول مرة في تاريخها خلال الجلسة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين

الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين

"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة

"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة

مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ

مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ

في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية

في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية