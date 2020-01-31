محدث.."داو جونز" يتهاوى 600 نقطة بالختام ليسجل خسائر أسبوعية وشهرية

مباشر: عمقت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها عند نهاية تعاملات اليوم الجمعة، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 600 نقطة مع مخاوف تطورات "كورونا"، لتسجل خسائر أسبوعية وشهرية.

وتراجعت "وول ستريت" بوتيرة قوية مع تقرير لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز" بشأن حالة إصابة بفيروس "كورونا" في مدينة نيويورك.

وأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن فيروس "كورونا" حالة طوارئ صحية عامة داخل الولايات المتحدة.

وتتزايد المخاوف بشأن أثر "كورونا" على النمو الاقتصادي مع ارتفاع عدد الوفيات والمصابين يوماً بعد يوم، حيث وصلت إلى 213 حالة، و9692 شخصاً على الترتيب في الصين حتى الآن.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية بالأمس "كورونا" حالة طوارئ للصحة العامة من أجل حشد الدعم لمواجهة الفيروس المميت.

وفي نتائج الأعمال، ارتفع سهم "أمازون" بأكثر من 7 بالمائة مع ارتفاع الأرباح والإيرادات بأكثر من التوقعات.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تباطؤ نمو الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، فيما ارتفعت تكلفة العمالة الأمريكية خلال الربع الرابع وفقاً للتقديرات.

وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2.09 بالمائة أو ما يوازي 603 نقطة إلى 28256 نقطة في أسوأ أداء يومي منذ أغسطس/آب.

وسجل المؤشر الصناعي خسائر أسبوعية وشهرية بنحو 2.5 بالمائة و1 بالمائة على التوالي.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.9 بالمائة إلى 3225 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية وشهرية بنسبة 2.1 بالمائة و 0.3 بالمائة على الترتيب.

بينما انخفض المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 1.6 بالمائة عند مستوى 9150 نقطة، ليراجع على الصعيد الأسبوعي 1.8 بالمائة لكنه يرتفع بنحو 2 بالمائة خلال الشهر الجاري.

بحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 97.380.