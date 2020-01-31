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حملة "مايكل بلومبرج" للرئاسة الأمريكية تنفق 188 مليون دولار بـ3أشهر

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حملة "مايكل بلومبرج" للرئاسة الأمريكية تنفق 188 مليون دولار بـ3أشهر حملة "مايكل بلومبرج" للرئاسة الأمريكية تنفق 188 مليون دولار بـ3أشهر

مباشر: أنفقت حملة المرشح الرئاسي الأمريكي "مايكل بلومبرج" أكثر من 188 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي في محاولة للفوز بانتخابات 2020

وكشفت لجنة الانتخابات الأمريكية في بيان صادر اليوم الجمعة، أن حملة "بلومبرج" أنقفت 188.3 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وأعلن "بلومبرج" ترشحه لمنصب الرئيس في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، بعد عدة أشهر من انضمام زملائه المرشحين الديمقراطيين إلى سباق الرئاسة، لذلك كانت حملته نشطة لمدة شهر واحد فقط في فترة الثلاثة أشهر.

وأنفقت حملة "بلومبرج" أكثر مما أنفقه أي من منافسيه الديمقراطيين منذ إعلان ترشحهم.

وذهب مبلغ الإنفاق الضخم إلى الإعلانات التلفزيونية والموظفين الميدانيين وشركته التكنولوجية "هاوكفش" التي حصلت على أكثر من 11 مليون دولار من إنفاق الحملة.

وقال "كيفن شيكي" مدير حملة بلومبرج في بيان: "إنفاق الشهر الأول يمثل دفعة مقدمة والتزاماً في جميع الولايات الـ50 بهزيمة دونالد ، وهذا يظهر أن لدينا الموارد والخطة اللازمة لمواجهته".

وأعلن المرشح الرئاسي "بلومبرج" في 26 نوفمبر/تشرين الثاني تحديه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات 2020، مشيراً إلى أنه سيتغلب عليه ويعيد بناء الولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

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