تعرف على أسعار الوقود بدول الخليج بشهر فبراير 2020

مباشر - محمود جمال: أعلنت ثلاث دول خليجية وهي الإمارات، وقطر، وعُمان، عن الأسعار الجديدة للوقود والتي سيتم تطبيقها بدءاً من غداً السبت الموافق الأول من فبراير/شباط 2020.

ووفقاً لإحصائية أعدتها "مباشر" استناداً لبيانات حكومية، فإن أسعار البنزين بالإمارات ستشهد استقراً، حيث ستظل أسعار البنزين الممتاز عند 2.24 درهم (0.61 دولار)، كما سيظل سعر البنزين العادي عند 2.12 درهم (0.577 دولار).

وستسجل أسعار الديزل ارتفاعاً طفيفاً في الشهر الجديد بنسبة 0.8 في المائة لتصل مستوى 2.4 درهم/ لتر (0.653 دولار)، بعد أن كانت عند مستوى 2.38 درهم/ لتر (0.648 دولار).

عُمان

في حين ستخفض سلطنة عُمان أسعار البنزين والديزل خلال الشهر الجديد، حيث ستبلغ أسعار البنزين الممتاز 215 بيسة (0.578 دولار) في فبراير/شباط 2020، بعد أن كانت 222 بيسة (0.291 دولار) في يناير/ كانون الثاني من العام الجديد.

وستخفض السلطة، سعر البنزين العادي بالسلطنة إلى 205 بيسة (0.532 دولار)، بعد أن كانت 211 بيسات (0.548 دولار) في يناير/كانون الثاني الماضي.

وستتراجع خلال الشهر الجديد أسعار الديزل بسلطنة عُمان إلى 235 بيسة (0.610 دولار)، مقارنة بـ240 بيسة (0.625 دولار) خلال يناير 2020.

قطر

وستخفض دولة قطر أسعار البنزين الممتاز، فيما سترفع أسعار الديزل خلال شهر فبراير/ شباط 2020 عن مستويات شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وسيكون سعر لتر بنزين سوبر "95" مسعراً بنحو 1.85 ريال ( 0.505 دولار) للتر الواحد بدلًا من سعر الشهر الماضي عند 1.90 ريال (0.527 دولار).

وسيتم تثبيت سعر بيع لتر البنزين العادي عند مستوى 1.75 ريال (0.480 دولار).

وسيرتفع سعر الديزل من 1.85 ريال (0.513 دولار) إلى سعر 1.9 ريال (0.518 دولار) للتر الواحد.

السعودية

يشار إلى أنه في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن أسعار بيع البنزين في الأسواق المحلية بالمملكة، خلال الربع الرابع من العام 2019، (سبتمبر/ أيلول حتى ديسمبر/ كانون الأول 2019)، بزيادة محدودة.

الكويت والبحرين

وأما عن أسعار الوقود بدولة الكويت فلم تعلن عن أي تغيرات، حيث بلغت أسعار الوقود بها كالآتي: سعر البنزين الممتاز 105 فلوس (0.345 دولار)، والبنزين العادي 85 فلساً (0.279 دولار)، والديزل 115 فلساً (0.378 دولار).

كما لم تعلن مملكة البحرين عن أي تغيرات، حيث بلغت أسعار الوقود بها كالتالي: سعر البنزين الممتاز 200 فلس (0.528 دولار)، والبنزين العادي 140 فلساً (0.370 دولار)، والديزل 120 فلساً (0.316 دولار)، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

تحرير الأسعار

ودول الخليج تتبنى بما يعرف بالتحرير المدار لأسعار الطاقة وهي التي تشكل من مصروفاتها نحو 4 بالمائة كحد أقصى من متوسط دخل المواطن الخليجي.

ومن فوائد التحرير المدار الاتجاه لتعظيم الاستفادة منها من عدة جوانب صحية لبيئة الأعمال والمواطنين واقتصادية لجذب الاستثمارات العالمية وفق المعايير الدولية، بالإضافة لخفض أسعار السلع والخدمات والسيطرة على معدلات التضخم.

والجدير بالذكر، أن آلية التحرير تسهم في التعديل الإيجابي لسلوك المستهلكين من ترشيد الاستهلاك، ولفت الانتباه للحفاظ على البيئة من خلال استخدام الطاقة النظيفة في وسائل النقل العامة، واستخدام السيارات الشخصية الاقتصادية الصديقة للبيئة.

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