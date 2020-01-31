بالصور : إربد : مسيرات حاشدة ترفض " صفقة القرن "

جي بي سي نيوز :- إنطلقت اليوم الجمعة 4 مسيرات حاشدة في محافظة إربد رافضة لما سمي بصفقة القرن و معبره عن تكاتف الشعبين الاردني و الفلسطيني .

وأكد المتظاهرون أن تلك الصفقة لن تغير شيئاً على أرض الواقع حسب ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطته التي أعلنها قبل أيام .

وكانت المسيرات التي انطلقت من أماكن متفرقة من إربد منها من أمام مسجد الهاشمي وسط مدينة اربد ومسجد مخيم اربد الكبير وامام مسجد دير ابي سعيد الكبير (مسجد علي بن أبي طالب) في لواء الكورة غرب محافظة اربد ومن أمام مسجد محمود البشير الغزاوي في منطقة المشارع بلواء الأغوار الشمالية .

وهتف المتظاهرين داعمين لجلالة الملك عبدالله الثاني برفضه لصفقة القرن والمؤمرات التي تحاك ضد القضية الفلسطنية والاردن.



