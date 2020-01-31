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إنتاج النفط الأمريكي يرتفع لمستوى قياسي خلال نوفمبر

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مباشر - أحمد شوقي: ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في تاريخه خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة، أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة ارتفع إلى 12.879 مليون برميل يومياً خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع 12.676 مليون برميل يومياً في الشهر السابق له.

وتصدرت ولاية "تكساس" أكثر المناطق من حيث إنتاج النفط الذي وصل إلى 5.32 مليون برميل يومياً خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع 5.26 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر/تشرين الأول.

أما على مستوى المتوسط الأسبوعي فكانت الوكالة الأمريكية أعلنت استقرار إنتاج النفط خلال الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى في تاريخه البالغ 13 مليون برميل يومياً.

وعند تسوية جلسة اليوم، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مارس/آذار بنحو 1 بالمائة إلى 51.56 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس/آذار بنحو  0.2 بالمائة إلى 58.19 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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