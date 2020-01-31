محدث.. أسعار النفط تسجل خسائر شهرية تتجاوز 15%

مباشر: انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل هبوطاً بأكثر من 15 بالمائة خلال الشهر الجاري.

ويأتي هبوط النفط مع خسائر قوية لسوق الأسهم وسط تطورات "كورونا" حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس الصيني أصبح حالة طوارئ صحية عالمية، حيث وصل عدد الضحايا إلى 213 حالة وفاة وأكثر من 9600 حالة إصابة في الصين.

ويترقب المستثمرون بشكل حذر الأضرار الناجمة عن الفيروس والتي يمكن أن تؤدي إلى التأثير السلبي على النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على النفط الخام.

فيما تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، بحسب بيانات شركة "بيكر هيوز".

وكانت أسعار النفط ارتفعت في وقت سابق من التعاملات مع تقارير تفيد بأن السعودية تعتزم مناقشة تقديم موعد اجتماع تحديد سياسة الإنتاج النفطي إلى أوائل فبراير/شباط بدلاً من مارس/آذار بعد الانخفاض الأخير في أسعار الخام.

وسجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية وشهرية بنحو 4.8 بالمائة و 15.5 بالمائة على التوالي مع مخاوف تضرر الطلب.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 1.1 بالمائة إلى 51.56 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 7 أغسطس/آب الماضي.

وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى مستوى 58.16 دولار للبرميل.