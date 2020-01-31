بلتون توضح تأثير صفقة "فودافون" على المصرية للاتصالات

القاهرة - مباشر: قال أحمد عبد المجيد محلل قطاع الاتصالات في بنك الاستثمار بلتون، إن عمليات المصرية للاتصالات لن تتأثر بصفقة بيع فودافون العالمية لحصتها في فودافون مصر حال استمرار تمسك المصرية للاتصالات بحصتها في الأخيرة.

وأشار محلل قطاع الاتصالات لدى بلتون في تصريح خاص لـ"مباشر" إلى أن التأثير الحقيقي سيظهر في القيمة العادلة المصرية للاتصالات، موضحا أنه بالنظر إلى قيمة صفقة بيع حصة فودافون العالمية في فودافون مصر للاتصالات السعودية والتي تعادل حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر 31 مليار جنيه بما يمثل 18 جنيه ضمن القيمة العادلة للسهم، وهو ما سيتم مراعاته عند إعداد القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات.

وأضاف، أن القيمة العادلة للمصرية للاتصالات لا تزال قيد الدراسة، لافتاً إلى أن القيمة العادلة السابقة كانت 16.5 جنيه.

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، الأربعاء الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون، للاستحواذ على حصتها في شركة فودافون مصر، والبالغة 55 بالمائة.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها تدرس البدائل المتاحة للتعامل مع استثماراتها في شركة فودافون مصر.

وأضافت الشركة، أنها تتابع عن كثب إجراءات اعتزام فودافون العالمية بيع حصتها في فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية.

وأشارت المصرية للاتصالات، إلى أن دارسة البدائل تأتي في ضوء حقوقها وفقاً لاتفاقية المساهمين، وفي ضوء الشكل النهائي لعملية لاستحواذ المزمعة.

وقالت مجموعة فودافون العالمية، في 29 يناير / كانون الثاني الجاري، إنه من المتوقع إتمام صفقة بيع حصتها البالغة 55 بالمائة في فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية في نهاية يونيو 2020.

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