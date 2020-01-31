أمازون تعود إلى نادي شركات التريليون دولار بعد نتائج مالية تفوق التوقعات

قال محللون في وول ستريت اليوم الجمعة: إنه لا يوجد توقف لنمو إيرادات أمازون، وذلك بعد أن عادت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة إلى نادي الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية التريليون دولار أمريكي.

وعادت الشركة الأمريكية إلى النادي بعد أن حققت نتائج مالية فاقت التوقعات، مستفيدةً من الاستثمارات في عمليات الشحن السريع، وزيادة أعضاء خدمة (برايم) Prime. وقد رفع ما يقرب من نصف شركات الوساطة البالغ عددها 51 شركة والتي تغطي أمازون سعرها المستهدف لمدة 12 شهرًا على سهم الشركة، الذي ارتفع بنسبة 9٪ إلى 2036 دولارًا في التعاملات المبكرة من يوم الجمعة.

وقفزت المبيعات الصافية لأمازون بنسبة 21 ٪ لتصل إلى 87.4 مليار دولار، مع زيادة المبيعات من (خدمات أمازون للويب) AWS – وهو القطاع المسؤول عن بيع حلول تخزين البيانات والحوسبة السحابية – بنسبة 34 ٪. وارتفعت إيرادات رسوم الاشتراك بنسبة 32٪ مع تسجيل المزيد من المتسوقين في خدمات (برايم).

يُشار إلى أنه سبق لشركة أمازون الدخول في نادي شركات التريليون دولار، الذي يضم حاليًا شركات تقنية أمريكية كبرى، بما في ذلك آبل، ومايكروسوفت. ويتوقع المستثمرون أن تكون شركتا فيزا وماستركارد التاليتين في الدخول في النادي.

وكانت شركة ألفابت – وهي الشركة الأم لجوجل – قد أعلنت قبل أسبوعين عن دخولها في نادي شركات التريليون دولار، وذلك للمرة الأولى، ولكن الأرقام الحالية تخرجها من النادي، إذ تبلغ قيمتها السوقية اليوم 991 مليار دولار أمريكي.