جنرال موتورز تؤكد عودة سيارة Hummer وتكشف عن بعض المواصفات

أكدت شركة (جنرال موتورز) General Motors أمس الخميس عزمها إعادة إحياء سيارة (همر) Hummer الشهيرة، ولكن هذه المرة ستكون شاحنة كهربائية تمامًا مع قدرات قوية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن شاحنة (همر) الكهربائية ستعمل بقوة 1,000 حصان، وستكون قادرة على الانطلاق بسرعة من 0 إلى 60 ميلًا في غضون 3 ثوانٍ فقط، وقد نشرت الشركة صورًا ومقاطع فيديو تشويقية.

وتعتزم جنرال موتورز الكشف عن الشاحنة جزئيًا خلال الإعلان الخاص بـ (سوبر بول) Super Bowl، وهي المباراة النهائية من دوري كرة القدم الأمريكية، على أن يُكشف عنها تمامًا في 20 أيار/مايو القادم، أما الإطلاق فسيكون أواخر عام 2021 المقبل.

وستُصنع شاحنة (همر) الجديدة وتبُاع تحت العلامة التجارية (جي إم سي) GMC في مصنع جنرال موتورز Detroit-Hamtramck، وهو المصنع الذي أنفقت عليه شركة صناعة السيارات نحو 2.2 مليار دولار أمريكي استعدادًا للإنتاج الشامل للمركبات الكهربائية.

وتعود سيارة (همر) بعد أن أعلنت جنرال موتورز عن تقاعدها في عام 2010 بعد الأزمة المالية في عام 2008 وارتفاع أسعار الوقود. ولكن منذئذ أصبحت السيارات الرياضية المتعددة الأغراض والشاحنات الصغيرة تهمين بصورة متزايدة على السوق الأمريكي. وقد حاولت شركات إعادة إحياء سيارات قديمة ولكن كهربائية، وذلك مع تصاعد الطلب عليها، مثل: فورد التي أطلقت شاحنة Mustang Mach-E.