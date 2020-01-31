محدث..أسعار الذهب ترتفع 65 دولاراً في يناير مع مخاوف "كورونا"

مباشر: تراجع سعر الذهب هامشياً خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط تطورات فيروس"كورونا"، لكنه حقق مكاسب شهرية بنحو 65 دولاراً.

ويأتي هبوط الذهب اليوم رغم الخسائر القوية للدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات مع تزايد مخاوف فيروس الصين.

لكن المعدن النفيس تلقى دعماً ملحوظاً في شهر يناير/كانون الثاني من انتشار الفيروس الصيني، والذي تسبب في تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أن الفيروس الصيني "كورونا" أصبح حالة طوارئ صحية عامة، حيث وصل عدد ضحايا فيروس "كورونا" إلى 213 حالة وفاة وأكثر من 9600 مصاب في الصين، كما انتشر إلى حوالي 18 دولة حتى الآن.

وفي الولايات المتحدة، تباطأ نمو الدخل والإنفاق الشخصي خلال الشهر الماضي وفقاً للتوقعات، في حين ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر الجاري بعكس التوقعات.

وكشف التقرير الفصلي الصادر عن مجلس الذهب العالمي بالأمس، أن الطلب العالمي على الذهب تراجع في الربع الرابع الماضي بنحو 19 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 1045.2 طن.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.08 بالمائة ليهبط إلى مستوى 1587.90 دولار للأوقية.

وسجل المعدن النفيس مكاسب قوية خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري بلغت 4.2 بالمائة أو ما يوازي 64.8 دولار للأوقية، مع التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة وانتشار فيروس "كورونا".

وخلال الأسبوع الجاري، حقق المعدن الأصفر مكاسب بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9.7 دولار.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.8 بالمائة ليصل إلى 1587.05 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 97.473.