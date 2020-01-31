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جولدمان ساكس: انتشار فيروس كورونا سيضر الاقتصاد الصيني والأمريكي

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جولدمان ساكس: انتشار فيروس كورونا سيضر الاقتصاد الصيني والأمريكي جولدمان ساكس: انتشار فيروس كورونا سيضر الاقتصاد الصيني والأمريكي

مباشر: توقع بنك "جولدمان ساكس" أن يؤدي تفشي فيروس "كورونا" إلى خفض النمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة مع تأثيره على السياحة والصادرات.

وتتفاقم أزمة "كورونا" مع ارتفاع عدد الوفيات والمصابين يومياً، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلان الفيروس حالة طوارئ عالمية.

وقال البنك الأمريكي في مذكرة للعملاء، اليوم الجمعة إن انتشار الفيروس الجديد سوف يؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي في الصين بنسبة 0.4 بالمائة في عام 2020، بحسب وكالة "رويترز".

وخفض جولدمان ساكس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال عام 2020 إلى 5.5 بالمائة مقارنة بـ5.9 بالمائة سابقاً.

وأضاف البنك أن "كورونا" من المحتمل أن يُكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 0.4 بالمائة من حجمه في الربع الأول من العام الجاري، لكنه أشار إلى أن النمو من المحتمل أن ينتعش في الربع التالي تاركًا فقط أثراً صغيرًا للفيروس على أداء 2020 بأكمله.

مباشر (اقتصاد)

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