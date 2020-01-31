وزير سعودي: لائحة تنظيم التجارة الإلكترونية تعالج حالات الاسترجاع والإلغاء

الرياض - مباشر: أكد وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف في السعودية، أن لائحة تنظيم التجارة الإلكترونية الصادرة، اليوم الجمعة، تتضمن ضوابط تعزز الشفافية وتحمي بيانات المتعاملين.

وقال ماجد عبدالله القصبي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، إنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية لحماية مصالح المتعاملين، منوهاً إلى أنها تتضمن ضوابط تعزز الشفافية وتحمي البيانات.

وتابع القصبي، أن اللائحة الجديدة تعالج حالات الاسترجاع والإلغاء في العمليات التجارية الإلكترونية، وتسهل تسجيل المتاجر الإلكترونية بالسجل التجاري.

وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية.

ونشرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اللائحة الجديدة والتي تتضمن 20 مادة، يتصدرها بيانات العقد وشروطه، والحالات التي لايجوز فيها فسخ العقد، الإعلان الإلكتروني.

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