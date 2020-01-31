أخبار عاجلة

دور الجهاز الفني لنادي الزمالك - تامر عبد الحميد -
تامر عبد الحميد: أطالب بتعيين مدرب أحمال للزمالك -
الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين -
باب الخلق| الأحد 2/2/2020 الحلقة الكاملة -
في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية -
مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ -
"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة -
فنادق ومنتجعات ميلينيوم تتحالف مع شركة جونسون كونترولز -
مساء dmc - تطورات فيروس كورونا.. ارتفاع الوفيات لـ305 والإصابات لـ15 ألفا -
الاردن : الموافقة على موازنة 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

وزير سعودي: لائحة تنظيم التجارة الإلكترونية تعالج حالات الاسترجاع والإلغاء

Google+ Print

 

الرياض - مباشر: أكد وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف في ، أن لائحة تنظيم التجارة الإلكترونية الصادرة، اليوم الجمعة، تتضمن ضوابط تعزز الشفافية وتحمي بيانات المتعاملين.

وقال ماجد عبدالله القصبي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، إنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية لحماية مصالح المتعاملين، منوهاً إلى أنها تتضمن ضوابط تعزز الشفافية وتحمي البيانات.

وتابع القصبي، أن اللائحة الجديدة تعالج حالات الاسترجاع والإلغاء في العمليات التجارية الإلكترونية، وتسهل تسجيل المتاجر الإلكترونية بالسجل التجاري.

وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية.

ونشرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اللائحة الجديدة والتي تتضمن 20 مادة، يتصدرها بيانات العقد وشروطه، والحالات التي لايجوز فيها فسخ العقد، الإعلان الإلكتروني.

ترشيحات

مؤسسة النقد السعودية تصدر تعليمات إدارة القروض محتَملة التعثر إنفوجرافيك.. تحويلات الوافدين بالسعودية آخر 10 سنوات

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تفرج عن الأردني أبو حميدة

السعودية تفرج عن الأردني أبو حميدة

شركتان تتفقان على توفير تمويل عبر نقاط البيع في السعودية

شركتان تتفقان على توفير تمويل عبر نقاط البيع في السعودية

قرار وزاري بتوطين مهنة الصيدلة في السعودية تدريجياً

قرار وزاري بتوطين مهنة الصيدلة في السعودية تدريجياً

جثة قرصان في قفص حديدي قرب شواطئ السعودية.. ما القصة؟

جثة قرصان في قفص حديدي قرب شواطئ السعودية.. ما القصة؟