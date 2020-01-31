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إطلاق نسخة من iPhone 11 Pro مستوحاة من شاحنة Tesla Cybertruck بسعر باهظ

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إطلاق نسخة من iPhone 11 Pro مستوحاة من شاحنة Tesla Cybertruck بسعر باهظ إطلاق نسخة من iPhone 11 Pro مستوحاة من شاحنة Tesla Cybertruck بسعر باهظ

أطلقت شركة (كافيار) Caviar الروسية نسخة خاصة من هاتفي (آيفون 11 برو) و(آيفون 11 برو ماكس) مستوحاة من تصميم شاحنة تسلا الكهربائية الصغيرة (سايبر ترك) Cybertruck التي كانت حديث وسائل الإعلام عند الإعلان عنها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

Cyberphone

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وأطلقت الشركة المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية المصممة حسب الطلب على النسخة الخاصة من هواتف آبل اسم (سايبرفون) Cyberphone، وهي تأتي مع جسم من التيتانيوم يحميها من جميع الجوانب، حتى أنها تأتي مع غطاء حماية للشاشة من التيتانيوم يمكن طيه وجعله مسندًا للهاتف.

Cyberphone

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وسبق لشركة (كافيار) صناعة نسخ خاصة من الهواتف الذكية الرائدة، بما في ذلك هاتف آيفون مع جسم من الذهب والألماس، وبسعر يتجاوز 100,000 دولار أمريكي. أما هاتف (سايبرفون) الجديد فهو يتوفر بسعر يبدأ من 5,265 دولارًا أمريكيًا لهاتف (آيفون 11 برو) وبسعة 64 جيجابايت، وهو يتوفر بسعة 265 جيجابايت أو 512 جيجابايت، أما السعر فإن الشركة تطلب من العملاء التواصل لإعلامهم به.

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وتعتزم (كافيار) طرح 99 وحدة من هاتف (سايبرفون) فقط.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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