أخبار عاجلة

دور الجهاز الفني لنادي الزمالك - تامر عبد الحميد -
تامر عبد الحميد: أطالب بتعيين مدرب أحمال للزمالك -
الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين -
باب الخلق| الأحد 2/2/2020 الحلقة الكاملة -
في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية -
مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ -
"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة -
فنادق ومنتجعات ميلينيوم تتحالف مع شركة جونسون كونترولز -
مساء dmc - تطورات فيروس كورونا.. ارتفاع الوفيات لـ305 والإصابات لـ15 ألفا -
الاردن : الموافقة على موازنة 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

انخفاض منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة

Google+ Print
انخفاض منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة انخفاض منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة

مباشر: تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، كما انخفضت منصات الغاز الطبيعي.

وأوضحت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، تراجع عدد المنصات الأمريكية للتنقيب عن النفط بمقدار منصة واحدة خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم لتسجل 675 منصة.

كما تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 3 منصات لتصل إلى 112 منصة.

وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مارس/آذار بنحو 1.4 بالمائة عند 51.40 دولار للبرميل.

فيما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2 بالمائة إلى 58.16 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم مارس/آذار بنحو 0.8 بالمائة إلى 1.84 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين

الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين

"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة

"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة

مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ

مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ

في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية

في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية