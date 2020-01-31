انخفاض منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة

مباشر: تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، كما انخفضت منصات الغاز الطبيعي.

وأوضحت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، تراجع عدد المنصات الأمريكية للتنقيب عن النفط بمقدار منصة واحدة خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم لتسجل 675 منصة.

كما تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 3 منصات لتصل إلى 112 منصة.

وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مارس/آذار بنحو 1.4 بالمائة عند 51.40 دولار للبرميل.

فيما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2 بالمائة إلى 58.16 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم مارس/آذار بنحو 0.8 بالمائة إلى 1.84 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.