تتضمن شروط العقود.. الاستثمار السعودية تُصدر لائحة لتنظيم التجارة الإلكترونية
الرياض - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية.
ونشرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، الللائحة الجديدة والتي تتضمن 20 مادة، يتصدرها بيانات العقد وشروطه، والحالات التي لايجوز فيها فسخ العقد، الإعلان الإلكتروني.
وجاءت اللائحة كالتالي:
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