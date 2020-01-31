أخبار عاجلة

دور الجهاز الفني لنادي الزمالك - تامر عبد الحميد -
تامر عبد الحميد: أطالب بتعيين مدرب أحمال للزمالك -
الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين -
باب الخلق| الأحد 2/2/2020 الحلقة الكاملة -
في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية -
مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ -
"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة -
فنادق ومنتجعات ميلينيوم تتحالف مع شركة جونسون كونترولز -
مساء dmc - تطورات فيروس كورونا.. ارتفاع الوفيات لـ305 والإصابات لـ15 ألفا -
الاردن : الموافقة على موازنة 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

تتضمن شروط العقود.. الاستثمار السعودية تُصدر لائحة لتنظيم التجارة الإلكترونية

Google+ Print

 

الرياض - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار في إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية.

ونشرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، الللائحة الجديدة والتي تتضمن 20 مادة، يتصدرها بيانات العقد وشروطه، والحالات التي لايجوز فيها فسخ العقد، الإعلان الإلكتروني.

وجاءت اللائحة كالتالي: 

ترشيحات

مؤسسة النقد السعودية تصدر تعليمات إدارة القروض محتَملة التعثر إنفوجرافيك.. تحويلات الوافدين بالسعودية آخر 10 سنوات تحليل..البنك الأهلي يقتنص 26% من أرباح 19 شركة سعودية

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تفرج عن الأردني أبو حميدة

السعودية تفرج عن الأردني أبو حميدة

شركتان تتفقان على توفير تمويل عبر نقاط البيع في السعودية

شركتان تتفقان على توفير تمويل عبر نقاط البيع في السعودية

قرار وزاري بتوطين مهنة الصيدلة في السعودية تدريجياً

قرار وزاري بتوطين مهنة الصيدلة في السعودية تدريجياً

جثة قرصان في قفص حديدي قرب شواطئ السعودية.. ما القصة؟

جثة قرصان في قفص حديدي قرب شواطئ السعودية.. ما القصة؟