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محدث.. "داو جونز" يُعمق خسائره لـ500 نقطة مع مخاوف "كورونا"

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محدث.. "داو جونز" يُعمق خسائره لـ500 نقطة مع مخاوف "كورونا" محدث.. "داو جونز" يُعمق خسائره لـ500 نقطة مع مخاوف "كورونا"

مباشر: عمقت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 500 نقطة مع ترقب تطورات "كورونا" ونتائج أعمال الشركات.

وتراجعت "وول ستريت" بوتيرة قوية مع تقرير لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز" بشأن حالة إصابة بفيروس "كورونا" في مدينة نيويورك.

وتتزايد المخاوف بشأن أثر "كورونا" على النمو الاقتصادي مع ارتفاع عدد الوفيات والمصابين يوماً بعد يوم، حيث وصلت إلى 213 حالة، و9692 شخصاً على الترتيب في الصين حتى الآن.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية بالأمس "كورونا" حالة طوارئ للصحة العامة من أجل حشد الدعم لمواجهة الفيروس المميت.

وفي نتائج الأعمال، ارتفع سهم "أمازون" بأكثر من 8 بالمائة مع ارتفاع الأرباح والإيرادات بأكثر من التوقعات.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تباطؤ نمو الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، فيما ارتفعت تكلفة العمالة الأمريكية خلال الربع الرابع وفقاً للتقديرات.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.8 بالمائة أو ما يوازي 518 نقطة إلى 28240.4 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 3241 نقطة، بينما انخفض المؤشر التكنولوجي "ناسداك"  بنحو 1.3 بالمائة عند مستوى 9174 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.470.

مباشر (اقتصاد)

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