أداء اقتصاد إسبانيا يتفوق على منطقة اليورو في الربع الرابع

مباشر: تسارع نمو اقتصاد إسبانيا في الربع الأخير من العام الماضي، متفوقاً على متوسط أداء دول منطقة اليورو.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الجمعة، نمو الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا بنحو 0.5 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس سنوي، مقابل 0.4 بالمائة المسجلة في الربع السابق له.

وجاء تسارع اقتصاد إسبانيا بدعم قوة قطاع الخدمات وارتفاع الصادرات في نفس الفترة.

وكشفت بيانات منفصلة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو تباطأ إلى 0.1 بالمائة خلال الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وسط انكماش اقتصاد فرنسا وإيطاليا.

ورغم تسارع النمو في الربع الرابع، إلا أن اقتصاد إسبانيا سجل نمواً بنسبة 2 بالمائة في عام 2019، وهي أبطأ وتيرة منذ عام 2014.