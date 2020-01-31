أخبار عاجلة

تامر عبد الحميد: أطالب بتعيين مدرب أحمال للزمالك -
الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين -
باب الخلق| الأحد 2/2/2020 الحلقة الكاملة -
في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية -
مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ -
"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة -
فنادق ومنتجعات ميلينيوم تتحالف مع شركة جونسون كونترولز -
مساء dmc - تطورات فيروس كورونا.. ارتفاع الوفيات لـ305 والإصابات لـ15 ألفا -
الاردن : الموافقة على موازنة 2020 -
الشرقية للتنمية تتملك قطعة أرض ضمن منحة وزارة الزراعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الدولار يتراجع بشكل ملحوظ عالمياً بعد بيانات اقتصادية

Google+ Print
محدث.. الدولار يتراجع بشكل ملحوظ عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار يتراجع بشكل ملحوظ عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: شهد الدولار الأمريكي خسائر ملحوظة مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية وبالتزامن مع تفشي الكورونا.

وجاء هبوط الدولار عالمياً مع مكاسب واضحة في اليورو والإسترليني، قبيل ساعات من مغادرة المملكة المتحدة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات اقتصادية تباطؤ الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بينما ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بعكس التوقعات.

فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس الكورونا إلى 213 شخص وإصابة 9692 شخصاً، وفقاً لمنظمة الصحة الصينية، وحذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر للصين بينما منعت دول أخرى السفر من وإلى الصين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ عالمياً أمس الخميس، بعدما أقرت بخطورة الموقف داخل الصين فقط في الأسبوع الماضي.

ويترقب العالم مغادرة المملكة المتحدة من عضوية الإتحاد الأوروبي رسمياً اليوم، وبدأ الفترة الانتقالية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التي من المرجح أن تمتد حتى نهاية 2020 فقط.

وبحلول الساعة 5:25 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار أمام اليورو بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 1.1082 دولار، كما انخفض أمام نظيره الياباني بنسبة مماثلة ليصل إلى 108.48 ين.

وانخفضت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8 بالمائة مسجلة 1.3194 دولار، كما تراجعت أمام العملة السويسرية بنسبة 0.5 بالمائة ليصل إلى 0.9645 فرنك.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 97.463.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين

الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين

"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة

"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة

مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ

مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ

في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية

في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية