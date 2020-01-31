محدث.. الأسهم الأوروبية تسجل خسائر أسبوعية وشهرية قوية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الجمعة مع القلق بشأن فيروس "كورونا"، لتسجل خسائر أسبوعية وشهرية قوية.

وتراجع قطاع الموارد الأساسية بنحو 1.7 بالمائة ليقود خسائر البورصات الأوروبية اليوم.

وتحولت الأسهم الأوروبية للهبوط مع إعلان المملكة المتحدة إصابتين بفيروس "كورونا".

وتضاعف عدد المصابين بالفيروس القاتل "الكورونا"، ليصل إلى 9692 شخصاً، بينما أدى إلى وفاة 213 شخص داخل الصين، كما منعت بعض الدول مواطنيها من السفر من وإلى الصين منها إيطاليا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ عالمياً بالأمس، بعد رفضها إعلان الحالة مرتين خلال الأسبوع الماضي وحصرها في الصين فقط.

ومن المقرر أن تشهد أوروبا اليوم مغادرة المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي رسمياً، بعد مفاوضات دامت لأكثر من 3 أعوام، على تبدأ الفترة الانتقالية لبريطانيا.

وفي بيانات اقتصادية، تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الرابع من العام الماضي، في حين تسارع التضخم هناك وفقاً للتوقعات.

وعند الختام، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.1 بالمائة ليصل الى 410.7 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية وشهرية بنحو 3 بالمائة و1.2 بالمائة على التوالي.

بينما انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 1.3 بالمائة عند مستوى 7286 نقطة، ليتراجع بنحو 4 بالمائة على الصعيد الأسبوعي ونحو 3.4 بالمائة في الشهر الجاري.

وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.1 بالمائة ليسجل 5806.3 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.6 بالمائة وشهرية بنحو 2.9 بالمائة.

وتراجع المؤشر الألماني "داكس" بنسبة تزيد عن 1.3 بالمائة مسجلاً 12981.9 نقطة، لينخفض بنحو 4.4 بالمائة خلال الأسبوع الجاري، وبنحو 2 بالمائة خلال يناير/كانون الثاني.

وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1.1082 دولار.