وزير التجارة: الاقتصاد الأمريكي قد يستفيد من فيروس كورونا

مباشر: يرى وزير التجارة الأمريكية أن تفشي الفيروس الصيني قد يؤثر إيجابياً على اقتصاد الولايات المتحدة.

وقال "ويلبور روس" في تصريحات لمحطة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الخميس، إن انتشار فيروس كورونا قد يساعد على إعادة الاستثمارات وتسريع وتيرة عودة الوظائف والتصنيع إلى الولايات المتحدة.

وأدى الانتشار السريع للفيروس القاتل إلى وفاة 213 شخص، وأصاب ألاف الأشخاص في الصين، كما أثار الذعر عالمياً.

وتابع الوزير الأمريكي: "لا أريد الحديث عن انتصار ما بسبب أمر مؤسف ومرض خطير، لكن الحقيقة أن كورونا يمنح الشركات أمراً إضافياً لدراسته فيما يتعلق بسلاسل التوريد الخاصة بهم".

وأدلى وزير التجارة بهذه التصريحات بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين، والتي خففت التوترات بين الدولتين.

كما رفض مستشار الرئيس الأمريكي "بيتر نافارو" وقت سابق من الأسبوع فكرة إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الصينية .

بينما قال ترامب بالأمس أن مشكلة الفيروس صغيرة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، وأن الحكومة الأمريكية تعمل عن كثب مع الصين من أحل احتواء تفشي الكورونا.