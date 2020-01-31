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مبيعات التجزئة تواصل الهبوط في اليابان خلال ديسمبر

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مبيعات التجزئة تواصل الهبوط في اليابان خلال ديسمبر مبيعات التجزئة تواصل الهبوط في اليابان خلال ديسمبر

مباشر: تراجعت مبيعات التجزئة في اليابان بأكثر من التقديرات خلال الشهر الأخير من العام الماضي، مع استقرار معدل البطالة في البلاد بعكس توقعات ارتفاعها.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، اليوم الجمعة، هبوط مبيعات التجزئة بنسبة 2.6 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس سنوي، مقابل تراجع 2.1 بالمائة في الشهر السابق له.

بينما أشارت توقعات المحللين إلى أن مبيعات التجزئة سوف تهبط بنحو 1.7 بالمائة خلال الشهر الأخير من العام الماضي.

وفي بيانات منفصلة، ارتفع الإنتاج الصناعي في اليابان بنحو 1.3 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقابل توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.7 بالمائة.

وكشفت بيانات أخرى صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية لليابان، أن معدل البطالة في البلاد استقر عند 2.2 بالمائة خلال الشهر الأخير من العام الماضي، مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل 2.3 بالمائة.

وتراجع عدد الأشخاص العاطلين عن العمل 140 ألف فرد على أساس سنوي ليسجل 1.45 مليون شخص بنهاية الشهر الماضي، فيما ارتفع عدد الأشخاص العاملين 810 ألف شخص ليصل الى 67.37 مليون شخص.

وبحسب البيانات سجل مؤشر المستهلكين الأساسي والذي يستثنى الغذاء ارتفاعاً بنسبة 0.7 بالمائة خلال الشهر الجاري مقابل 0.8 بالمائة في الشهر الماضي، وكانت تقديرات المحللين تشير الى استقراره عند 0.8 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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