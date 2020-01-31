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ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة رغم "كورونا"

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ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة رغم "كورونا" ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة رغم "كورونا"

مباشر: ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بعكس التوقعات في القراءة المعدلة خلال الشهر الجاري، بدعم قوة سوق العمل والدحل في البلاد.

وكشفت بيانات صادرة عن جامعة "ميتشجان"، اليوم الجمعة، أن مؤشر ثقة المستهلكين سجل 99.8 مقطة خلال يناير/كانون الثاني الجاري، مقارنة مع 99.3 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين سوف يتراجع إلى 99.1 نقطة في نفس الفترة.

وانخفض مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية إلى 114.4 نقطة في الشهر الجاري، مقابل 115.5 نقطة خلال الشهر الماضي.

بينما ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية للمستهلكين ليسجل 90.5 نقطة مقارنة مع 88.9 نقطة في الشهر الماضي.

وبالنسبة لتوقعات التضخم، فقد استقرت عند 2.5 بالمائة في الشهر الجاري.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة كان مفاجئاً في الشهر الجاري، مع حقيقة التوترات في الشرق الأوسط وإجراءات مساءلة الرئيس دونالد في الكونجرس، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن صعود ثقة المستهلكين الأمريكيين جاء بدعم المستوى القياسي المتدن للبطالة والمكاسب القوية للدخل والثروة ومعدلات التضخم والفائدة المنخفضة.

وبحلول الساعة 3:31 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء الدولار أمام ستة من العملات الرئيسية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 97.665.

مباشر (اقتصاد)

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