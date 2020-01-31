أمازون تنضم مجدداً لنادي التريليون دولار بعد قفزة 9% للسهم

مباشر: ارتفع سعر سهم شركة أمازون الأمريكية بأكثر من 9 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتجاوز القيمة السوقية للشركة مستوى تريليون دولار.

وجاء صعود سهم أمازون لمستوى قياسي مرتفع في مستهل جلسة اليوم بعد إعلان الشركة نتائج أعمال قوية في الربع الأخير من العام الماضي.

وأعلنت الشركة العاملة في قطاع التجزئة بالأمس ارتفاع صافي الأرباح إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأخير في 2019، كما ارتفعت مبيعات أمازون بنسبة 21 بالمائة لتصل إلى 87.4 مليار دولار.

وتجاوزت القيمة السوقية لأمازون مستوى تريليون دولار، لتنضم مرة أخرى إلى نادي الشركات الأمريكية التي تتجاوز قيمتها هذا المستوى والذي يضمن آبل وألفابت ومايكروسوفت.

وبحلول الساعة 3:14 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر سهم شركة أمازون الأمريكية بنسبة 9.2 بالمائة ليصل عند 2042.4 دولار، بعد أن تجاوز 2055 دولار في وقت سابق من الجلسة لأول مرة في تاريخها.