أرباح "كاتربيلر" تتجاوز التوقعات لكن النظرة المستقبلية مخيبة للآمال

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "كاتربيلر" بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي، لكن النظرة المستقبلية لـ2020 جاءت مخيبة للآمال.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادر اليوم الجمعة أنها حققت صافي ربح بقيمة 1.10 مليار دولار (1.97 دولار للسهم الواحد) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع أرباح بلغت 1.05 مليار دولار (1.87 دولار للسهم) في نفس الفترة من العام السابق له.

وباستبعاد البنود والمواد غير المتكررة، ارتفع نصيب سهم "كاتربيلر" من الأرباح إلى 2.63 دولار للسهم في الربع الأخير من العام المنصرم، مقارنة مع 2.55 دولار للسهم خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سوف يسجل 2.38 دولار للسهم.

في حين تراجعت الإيرادات إلى 13.1 مليار دولار في الربع الأخير من 2019، مقابل 14.3 مليار دولار في الربع الرابع من 2018، ومقارنة مع توقعات 13.48 مليار دولار.

وانخفضت إيرادات البناء إلى 5.02 مليار دولار في الربع الرابع من العام المنقضي، مقارنة مع 5.70 مليار دولار في الربع المقارن من 2018.

فيما تراجعت عائدات النقل والطاقة إلى 5.94 مليار دولار من 6.28 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وفي 2019 بأكمله، انخفضت إيرادات الشركة الأمريكية إلى 53.8 مليار دولار مقارنة مع 54.7 مليار دولار في 2018.

أما الأرباح فقد ارتفعت إلى 10.74 مليار دولار في 2019، مقارنة مع 10.26 مليار دولار في العام السابق له.

وحذرت الشركة من تراجع المبيعات في العام الجاري مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي حول العالم.

وتتوقع "كاتربيلر" أن يتراوح نصيب السهم من الأرباح بين 8.50 دولار إلى 10 دولارات للسهم في 2020، وهو أقل من التقديرات البالغة 10.60 دولار للسهم.

وبحلول الساعة 3:14 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "كاتربيلر" بنحو 1 بالمائة إلى 133.70 دولار.