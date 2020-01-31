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صفحة رسمية لسامسونج تكشف عن موعد طرح Galaxy S20

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تعتزم شركة سامسونج الإعلان عن سلسلة هواتفها الرائدة التالية (جالاكسي إس20) Galaxy S20 والهاتف القابل للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip خلال حدثها المقرر في 11 شباط/فبراير المقبل، ولكن يبقى السؤال متى تعتزم بدء طرحه في الأسواق.

والآن كشف الموقع الإلكتروني الخاص بسامسونج في الولايات المتحدة عن موعد طرحه على الأقل في الولايات المتحدة، إذ أنشأت الشركة الكورية صفحة للتسجيل حيث يمكن للمستخدمين التسجيل للحصول على إشعار بفتح باب الطلب المسبق على الهاتف.

ويُطلب في صفحة التسجيل إدخال عنوان البريد الإلكتروني لمن يرغب في شاء الهواتف الذكية القادمة – التي تسميها سامسونج “جالاكسي التالي” the next Galaxy، وبالتسجيل في تلك الصفحة تكشف الشركة عن موعد طرح الهواتف.

صفحة رسمية لسامسونج تكشف عن موعد طرح Galaxy S20

وبحسب الصفحة، فإن تسليم الهاتف سيكون بحلول 6 آذار/مارس القادم، وذلك في حال أتم المشتري مرحلة الطلب المسبق لأحد هواتف السلسلة، وهي: (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا).

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وقد ينطبق هذا التاريخ على الهاتف القابل للطي (جالاكسي زد فليب)، خاصةً أن تقريرًا سابقًا ذكر أن سامسونج سوف تبدأ طرحه في السوق بعد حدثها في شباط/فبراير، وذلك قبيل هواتف (جالاكسي إس20).

وتذكر صفحة التسجيل أن من يحجز أحد هواتف (جالاكسي إس20) سيحصل على رصيدًا فوريًا بقيمة 35 دولارًا أمريكيًا للشراء من متجر سامسونج الإلكتروني.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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