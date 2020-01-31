"داو جونز" يتراجع 190 نقطة بالمستهل مع مخاوف "كورونا"

مباشر: تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 190 نقطة مع ترقب تطورات "كورونا" ونتائج أعمال الشركات.

وتتزايد المخاوف بشأن "كورونا" مع ارتفاع عدد الوفيات والمصابين يوماً بعد يوم، حيث وصلت إلى 213 حالة، و9692 شخصاً على الترتيب في الصين حتى الآن.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية بالأمس "كورونا" حالة طوارئ للصحة العامة من أجل حشد الدعم لمواجهة الفيروس المميت.

وفي نتائج الأعمال، ارتفع سهم "أمازون" بأكثر من 8 بالمائة مع ارتفاع الأرباح والإيرادات بأكثر من التوقعات.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تباطؤ نمو الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، فيما ارتفعت تكلفة العمالة الأمريكية خلال الربع الرابع وفقاً للتقديرات.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7 بالمائة أو ما يوازي 195 نقطة إلى 28663.6 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 3271.6 نقطة، بينما استقر المؤشر التكنولوجي "ناسداك" عند مستوى 9303.3 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.695.