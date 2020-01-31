أخبار عاجلة

تامر عبد الحميد: أطالب بتعيين مدرب أحمال للزمالك -
الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين -
باب الخلق| الأحد 2/2/2020 الحلقة الكاملة -
في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية -
مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ -
"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة -
فنادق ومنتجعات ميلينيوم تتحالف مع شركة جونسون كونترولز -
مساء dmc - تطورات فيروس كورونا.. ارتفاع الوفيات لـ305 والإصابات لـ15 ألفا -
الاردن : الموافقة على موازنة 2020 -
الشرقية للتنمية تتملك قطعة أرض ضمن منحة وزارة الزراعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التقديرات

Google+ Print
أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التقديرات أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التقديرات

مباشر: تراجعت أرباح وإيرادات شركة "إكسون موبيل" خلال الربع الأخير من العام الماضي، لكنها تجاوزت توقعات المحللين.

وأعلنت الشركة العاملة في مجال الطاقة في تقرير نتائج أعمالها الصادر اليوم الجمعة، تراجع صافي الأرباح إلى 5.69 مليار دولار (1.33 دولار للسهم) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بـ6 مليارات دولار (1.41 دولار للسهم) خلال الربع المقارن مع عام 2018.

وتخطت أرباح الشركة توقعات المحللين البالغة 43 سنتاً للسهم، مدعومة بزيادة قدرها 3.7 مليار دولار من سحب استثمارات من النرويج.

فيما يتعلق بالإيرادات فقد انخفضت إلى 67.17 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 71.89 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام السابق له، لكنها تجاوز التوقعات البالغة 64.57 مليار دولار.

وارتفع إنتاج النفط المكافئ إلى 4 ملايين برميل يومياً خلال الربع الأخير من العام الماضي وهو نفس المسجل في الفترة المقارنة من العام السابق له.

وفي إجمالي العام الماضي، تراجعت أرباح الشركة إلى 14.34 مليار دولار، مقارنة مع 20.84 مليار دولار في 2013.

أما الإيرادات السنوية فقد ارتفعت إلى 290.21 مليار دولار في  2019، مقارنة مع 264.93 مليار دولار في العام السابق له.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "إكسون موبيل" بنحو 3.4 بالمائة إلى 62.58 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين

الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين

"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة

"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة

مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ

مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ

في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية

في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية