ارتفاع تكلفة العمالة الأمريكية خلال الربع الأخير من 2019

مباشر: ارتفعت تكلفة العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مع زيادة الأجور.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن تكلفة العمالة زادت بنسبة 0.7 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الاول الماضي، وهى نفس وتيرة النمو المسجلة في الربع السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن تكلفة العمالة الأمريكية سوف تنمو بنحو 0.7 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وصعدت الأجور والرواتب بنسبة 0.7 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع 0.9 بالمائة في الربع الثالث من العام نفسه، كما ارتفعت المكافآت والمميزات الأخرى بنسبة 0.5 بالمائة.

فيما تباطأ نمو تكلفة العمالة الأمريكية خلال الإثنى عشر شهراً المنتهية في ديسمبر/كانون الأول إلى 2.7 بالمائة مقارنة مع 2.9 بالمائة خلال العام المنتهي في الشهر نفسه من 2018.

وبحلول الساعة 1:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.73.