أخبار عاجلة

تامر عبد الحميد: أطالب بتعيين مدرب أحمال للزمالك -
الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين -
باب الخلق| الأحد 2/2/2020 الحلقة الكاملة -
في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية -
مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ -
"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة -
فنادق ومنتجعات ميلينيوم تتحالف مع شركة جونسون كونترولز -
مساء dmc - تطورات فيروس كورونا.. ارتفاع الوفيات لـ305 والإصابات لـ15 ألفا -
الاردن : الموافقة على موازنة 2020 -
الشرقية للتنمية تتملك قطعة أرض ضمن منحة وزارة الزراعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع تكلفة العمالة الأمريكية خلال الربع الأخير من 2019

Google+ Print
ارتفاع تكلفة العمالة الأمريكية خلال الربع الأخير من 2019 ارتفاع تكلفة العمالة الأمريكية خلال الربع الأخير من 2019

مباشر: ارتفعت تكلفة العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مع زيادة الأجور.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن تكلفة العمالة زادت بنسبة 0.7 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الاول الماضي، وهى نفس وتيرة النمو المسجلة في الربع السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن تكلفة العمالة الأمريكية سوف تنمو بنحو 0.7 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وصعدت الأجور والرواتب بنسبة 0.7 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع 0.9 بالمائة في الربع الثالث من العام نفسه، كما ارتفعت المكافآت والمميزات الأخرى بنسبة 0.5 بالمائة.

فيما تباطأ نمو تكلفة العمالة الأمريكية خلال الإثنى عشر شهراً المنتهية في ديسمبر/كانون الأول إلى 2.7 بالمائة مقارنة مع 2.9 بالمائة خلال العام المنتهي في الشهر نفسه من 2018.

وبحلول الساعة 1:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.73.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين

الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين

"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة

"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة

مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ

مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ

في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية

في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية