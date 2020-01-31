تباطؤ نمو الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

مباشر: تباطأ نمو الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بما يتماشى مع تقديرات المحللين.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة نما بنسبة 0.3 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع زيادة قدرها 0.4 بالمائة خلال الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة سوف يرتفع بنحو 0.3 بالمائة خلال نفس الفترة.

أما على مستوى الدخل الشخصي في الولايات المتحدة فسجل صعوداً 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقابل زيادة 0.4 بالمائة خلال الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الدخل الشخصي الأمريكي سوف يشهد زيادة قدرها 0.3 المائة.

وسجل معدل الإدخار في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي مستوى 7.6 بالمائة مقابل 7.8 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وذكرت البيانات أن مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين -المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس معدل التضخم- ارتفع بنحو 0.3 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع زيادة 0.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 1:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.758.