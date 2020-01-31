الملك سلمان يُقر اتفاقية تعاون مع قبرص بمجال النقل الجوي..رسمياً

الرياض - مباشر: وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على اتفاقية تعاون مع قبرص بمجال خدمات النقل الجوي.

ونشرت الجريدة الرسمية للمملكة -أم القرى- اليوم الجمعة، المرسوم الملكي رقم (م/62)، والذي تضمن الموافقة على اتفاقية بين حكومتي السعودية وقبرص في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض خلال العام الماضي، بالصيغة المرافقة.

وأكد المرسوم الملكي أن على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذه.

وكان مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم (322)، للموافقة على ذات الاتفاقية.

وتضمن البند الثاني من قرار مجلس الوزراء، توجيه للهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة بالتنسيق مع الجانب القبرصي لإجراء التصحيح اللازم على النسخ العربية واليونانية والإنجليزية من الاتفاقية- وفقاً للمادة (79) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وذلك بتعديل عنوان الاتفاقية، ليكون بالصيغة "اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي".

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