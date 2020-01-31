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السعودية تسمح رسمياً بتمتع الأسر بمزايا الإقامة المميزة حال إلغائها..لفترة

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السعودية تسمح رسمياً بتمتع الأسر بمزايا الإقامة المميزة حال إلغائها..لفترة السعودية تسمح رسمياً بتمتع الأسر بمزايا الإقامة المميزة حال إلغائها..لفترة

الرياض - مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المرسوم المكلي رقم (م/71) بشأن إقرار إضافة فقرة جديدة لنظام الإقامة المميزة يتيح استمرار تمتع الأسر من مزايا الإقامة المميزة لفترة محددة حال إلغائها لحاملها.

وتضمن المرسوم المكلي رقم (م/71)، المنشور اليوم الجمعة، في الجريدة الرسمية للمملكة -أم القرى- الموافقة على إضافة فقرة جديدة -فقرة (3)- إلى المادة الـ11 من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106).

وأشار المرسوم إلى أن نص الفقرة سيكون كالتالي: "يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقاً للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررة لهذه الإقامة المميزة".

وأفاد المرسوم الملكي في البند الثاني، أن على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذه.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على إضافة ذات الفقرة الجديدة لنظام الإقامة المميزة في المملكة.

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