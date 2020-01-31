"مارك زوكربيرج" يخسر 5 مليارات دولار في يوم واحد

مباشر - سالي إسماعيل: شهد مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التواصل الاجتماعي فيسبوك "مارك زوكربيرج" خسائر بأكثر من 5 مليارات دولار في غضون 24 ساعة فقط، بعد نتائج أعمال ضعيفة للشركة.

وبحسب مؤشر بلومبرج للأثرياء، فإن ثروة "زوكربيرج" تراجعت بنحو 5.04 مليار دولار أمس الخميس ليهبط إجمالي ثروته إلى 80 مليار دولار.

وأدى ذلك إلى تقلص مكاسب الملياردير الأمريكي في العام الحالي إلى 1.57 مليار دولار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية جلسة 30 يناير/كانون الثاني الجاري.

ثروة مارك زوكربيرج خلال يناير - (المصدر: مؤشر بلومبرج للأثرياء)

ويحل بذلك "مارك زوكربيرج" في المرتبة الخامسة في قائمة الأثرياء حول العالم، بعد مؤسس أمازون جيف بيزوس ومؤسس مايكروسوفت بيل جيتس ورجل الأعمال الفرنس برنار أرنو والملياردير الأمريكي وارن بافت.

وترجع الخسائر في ثروة "زوكربيرج" إلى هبوط حاد في سهم شركته "فيسبوك" تجاوز 6.1 بالمائة في تعاملات أمس، وهي الجلسة الأولى بعد إعلان نتائج أعمال العام الماضي.

وأغلق سهم "فيسبوك" جلسة الخميس عند مستوى 209.53 دولار بخسائر 6.1 بالمائة، كما تشير العقود المستقبلية إلى أن السهم سوف يبدأ تعاملات اليوم داخل النطاق الأحمر.

كما أن الهبوط في قيمة السوق أدى إلى محو حوالي 30 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة؛ لتهبط إلى 597.527 مليار دولار بنهاية تداولات أمس.

وتأتي الخسائر في سهم الشركة الأمريكية بعد إعلان فيسبوك زيادة 51 بالمائة في المصروفات خلال عام 2019 مقارنة مع العام السابق له.

وكانت هذه المصروفات ذات الصلة بأمور تتعلق بإدخال تحسينات على الخصوصية والأمان في الشركة.

كما يتزامن ذلك مع هبوط في الهوامش التشغيلية للشركة، والتي هبطت من 45 بالمائة في عام 2018 إلى 34 بالمائة في العام الماضي.

وبعيداً عن هذه الأرقام المحبطة، إلا أن الشركة حذرت كذلك من الرياح العكسية أمام قطاع الإعلانات - والذي يمثل الغالبية العظمى من الإيرادات - ذات الصلة بالخصوصية والتغيرات التنظيمية التي تلوح في الأفق.

وقال "مارك زوكربيرج" في مؤتمر عبر الهاتف عقب الإفصاح عن نتائج الأعمال، إن تلك النفقات المتعلقة بالخصوصية والرياح العكسية أمام الإعلانات من المتوقع أن تستمر طوال عام 2020.

ويجدر الإشارة إلى أن مجموعة الأبحاث "بيفوتال" قلصت خلال مذكرة بحثية نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية تصنيفها لسهم فيسبوك من الشراء إلى الاحتفاظ وسط هذه المخاوف المتعلقة بالإعلانات.

كما خفضت مجموعة الأبحاث السعر المستهدف للسهم إلى 215 دولاراً بدلاً من 245 دولاراً في السابق.

لكن مع ذلك، جاءت أرقام الشركة سواء فيما يتعلق بالأرباح أو الإيرادات خلال الربع الأخير من العام الماضي أعلى من تقديرات المحللين.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح في الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي 2.56 دولار مقابل التوقعات البالغة 2.53 دولار.

وعلى أساس عام 2019 ككل، فإن أرباح الشركة الأمريكية هبطت بنحو 16 بالمائة رغم زيادة الإيرادات بنحو 27 بالمائة.

وصعد عدد النشطاء المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي بنحو 9 بالمائة بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي على أساس سنوي.