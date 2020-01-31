موافقات الرهن العقاري في بريطانيا ترتفع لأعلى مستوى بعامين ونصف

مباشر: ارتفعت عمليات الموافقة على طلبات الرهن العقاري في المملكة المتحدة لأعلى مستوى في عامين ونصف، في إشارة إلى تعافي النشاط الاقتصادي في البلاد.

وكشفت بيانات صادرة عن بنك إنجلترا، اليوم الجمعة، أن الموافقات على طلبات الرهن العقاري لشراء المنازل في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي ارتفعت إلى 67.2 ألف طلب خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 65.5 ألف طلب في الشهر السابق له.

ويعتبر مستوى موافقات الرهن العقاري لشراء منازل في المملكة المتحدة والمسجل في الشهر الماضي هو الأعلى في عامين ونصف.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تسجيل الموفقات على طلبات الرهن العقاري 66 ألف طلب.

وارتفع صافي تدفقات ائتمان المستهلكين ليصل إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، مقابل 0.7 مليار جنيه إسترليني خلال الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 11:49 ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة ليصل الى 1.3120 دولار.