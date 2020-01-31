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إيرادات فيزا الفصلية تفشل في الوفاء بالتوقعات

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إيرادات فيزا الفصلية تفشل في الوفاء بالتوقعات إيرادات فيزا الفصلية تفشل في الوفاء بالتوقعات

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "فيزا" بنحو 10 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالي 2020، لكن الإيرادات فشلت في الوفاء بالتوقعات.

وأظهرت نتائج الأعمال الفصلية للشركة الأمريكية العاملة في مجال المدفوعات المالية، أمس الخميس، أن صافي الأرباح ارتفع إلى 3.272 مليار دولار (1.46 دولار للسهم الواحد) في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة ب2.977 مليار دولار (1.30 دولار للسهم) المسجلة في نفس الفترة من العام المالي 2019.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن السهم سوف يسجل مكاسبَ 1.46 دولار للسهم خلال الربع المالي الأول.

بينما صعد إجمالي إيرادات "فيزا" ليصل إلى 6.054 مليار دولار، مقابل 5.506 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

وكانت التوقعات تشير إلى أن إيردات شركة المدفوعات العالمية سوف ترتفع إلى 6.07 مليار دولار.

وفي ختام تعاملات أمس الخميس، ارتفع سهم "فيزا" بنحو 1.6 بالمائة ليصل إلى 208.21 دولار، بينما في تعاملات ما قبل جلسة اليوم انخفض سهم "فيزا" بنحو 2.7 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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