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بيان من السفارة الصينية في عمان حول فيروس كورونا

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بيان من السفارة الصينية في عمان حول فيروس كورونا بيان من السفارة الصينية في عمان حول فيروس كورونا

جي بي سي نيوز :-  اكدت السفارة الصينية في عمان، ان حكومة بلادها اتخذت إجراءات فاعلة وقوية ستنفذها بحزم وبقوة أكبر لمواجهة فيروس "كورونا".
وقالت السفارة في بيان صحافي اليوم الخميس، إن الصينية لديها العزم والثقة والقدرة على تحقيق الانتصار في معركة التصدي للوباء بالحكمة والوقاية، وانها ستفي بالتزاماتها الدولية وتلبي الهموم المشروعة للمواطنين الأجانب في الصين على الفور وتضمن سلامتهم بطريقة مسؤولة.
واشارت الى أن الصين انشأت النظام الشامل للحكم والوقاية متعدد المستويات، الذي يتركز في مدينة ووهان ومقاطعة هوبي ويتسق مع المركز والمناطق المحلية، حيث تشهد جميع الأعمال التدفق السلس والعلمي الى الامام بشفافية عالية، مشيرة الى ان الوقاية والعلاج لوباء فيروس كورونا اصبح أهم عمل للصين حكومة وشعبا، وتم اصدار التوجيهات من الرئيس الصيني شي جين بينغ بهذا الخصوص، وعقد اجتماعات للاستماع لايجاز عن أعمال الحكم والوقاية والمعالجة للوباء من اجل اعادة دراسة اسلوب العمل واعادة التموضع واعادة الحشد وتم تأسيس الفريق القيادي للتصدي للوباء للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الذي يتحمل المسؤولية الشاملة بهذا المجال.
واشارت الى ان الصين شرعت بالتعاون الدولي بروح المسؤولية العالية وتشارك منظمة الصحة العالمية بمعلومات الوباء والتكنولوجيا منذ انتشار الوباء وتواصلت الاتصالات بين الاجهزة الصينية المعتمدة في البلدان الأخرى والمنظمات الدولية والاطراف المختلفة للتبليغ عن حالة الوباء وجهود الحكم والوقاية من الجانب الصيني، حيث حصل الجانب الصيني على التقديرات الايجابية والتفاهمات والتضامن مع اجراءات الحكم والوقاية المتخذة من قبل الجانب الصيني.

 

جي بي سي نيوز

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