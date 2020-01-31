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انكماش اقتصاد فرنسا لأول مرة في عهد ماكرون

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مباشر: انكمش فرنسا بشكل مفاجئ خلال الربع الأخير من العام الماضي وذلك للمرة الأولى في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، مع انخفاض حاد في مخزونات الشركات وتراجع الصادرات.

وكشفت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1 بالمائة في الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول مقابل نمو بنحو 0.3 بالمائة في الربع السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد فرنسا سوف ينمو بنحو 0.2 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي على أساس فصلي.

ويأتي الانكماش في الاقتصاد الفرنسي وسط تراجع الصادرات وانخفاض حاد في مخزونات الشركات، حيث تم السحب من المخزونات الموجودة بدلاً من زيادة الإنتاج.

ويتزامن الانكماش في اقتصاد فرنسا خلال الربع الرابع مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنحو 0.3 بالمائة في الفترة نفسها، وهي أكبر وتيرة انكماش في حوالي 7 أعوام، وهو ما أثر سلباً على أداء منطقة اليورو ككل والتي سجلت تباطؤاً في النمو.

وعلى أساس فصلي، فإن إنفاق الأسر واستثمارات الشركات سجلا خلال الربع الرابع من 2019 أضعف أداء خلال العام بأكمله.

كما أن تكوين رأس المال الثابت الإجمالي تباطأ بشكل حاد إلى 0.3 بالمائة خلال الربع الماضي مقابل 1.3 بالمائة نمو في الربع السابق له.

وعلى صعيد عام 2019، فإن اقتصاد فرنسا تباطأ إلى 1.2 بالمائة بعد نمواً بلغ 1.7 بالمائة خلال عام 2018.

وفي بيانات منفصلة، تراجع إنفاق المستهلكين في فرنسا بنحو 0.3 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كاننون الأول مقابل التوقعات البالغة هبوط 0.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 10:57 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1031 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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