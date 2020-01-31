ترامب عن فيروس كورونا: "كل شيء تحت السيطرة"

مباشر - سالي إسماعيل: قال الرئيس دونالد ترامب إن الحكومة الأمريكية تعمل عن كثب مع الصين من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أن الأمور تحت السيطرة داخل الولايات المتحدة.

وتسبب الفيروس في إصابة 9692 شخصاً مع زيادة عدد الوفيات إلى 213 شخصاً داخل الصين مع انتقال الكورونا لأكثر من 18 دولة.

وأوضح ترامب خلال زيارة مصنع مورد السيارات "دانا" في ولاية ميشيغان، أمس الخميس، أن بلاده تعمل مع الصين وغيرها من الدول على نحو وثيق.

وأضاف: "نحن نعتقد أن الأمر سوف ينتهي بشكل جيد بالنسبة للولايات المتحدة، هذا ما يمكن أن أؤكده لك".

وأشار الرئيس إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن كل شيء تحت السيطرة، معتبراً هذا الفيروس بمثابة مشكلة صغيرة للغاية في بلاده.

وتأتي تعليقات ترامب بعد ساعات من إعلان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي اكتشاف أول حالة انتقال للفيروس من شخص لآخر داخل الولايات المتحدة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية كذلك بالأمس حالة طوارئ عالمية بسبب الكورونا سريعة الانتشار.

وعلى صعيد آخر، أوضح أن اتفاقية التجارة للولايات المتحدة مع المكسيك وكندا تعد بمثابة نجاح كبير بالنسبة للعمال الأمريكيين في قطاع السيارات.

وأوضح أن الاتفاقية التجارية من شأنها إضافة 23 مليار دولار في المشتريات السنوية في شركات قطع غيار السيارات وتحفيز استثمارات في المركبات بشكل عام بما لا يقل عن 34 مليار دولار.