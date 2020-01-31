تنحي رئيسة "أي بي إم" الأمريكية عن منصبها

مباشر: أعلنت شركة "أي بي إم" تنحي رئيستها التنفيذية عن منصبها وتعيين "أرفيند كريشينا" رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً لها.

وذكرت الشركة الأمريكية العاملة في قطاع التكنولوجيا، عبر بيان صادر أمس الخميس، أن تعيين "كريشينا" بدلاً من "فرجينيا روميتي" سيدخل حيز التنفيذ في 6 أبريل/نيسان المقبل.

ومن المقرر أن يصبح "آرفيند كريشنا"، رئيس البحث والتطوير الذي تم تعينه رئيسيًا في إدارة الأعمال السحابية والعمليات المعرفية للشركة، الرئيس التنفيذي العاشر في تاريخ "أي.إم.بي" البالغ 106 أعوام.

ويعد "كريشنا" هو رابع رئيس من أصل هندي لشركة تكنولوجيا أمريكية بارزة، إلى جانب "ساتيا ناديلا" من مايكروسوفت، و"سوندر بيتشاي" من جوجل، و"شانتانو نارايان" من أدوبي.

وكانت "رومتي" البالغة من العمر 62 عاماً تولت منصب رئيس "إي بي إم" في الأول من يناير عام 2012.

وعانت "إي بي إم" خلال السنوات الماضية لتحويل تركيزها نحو الحوسبة السحابية والتكنولوجيا الجديدة، ليتراجع سعر السهم في فترة عمل "رومتي" بنسبة 26 بالمائة في الوقت الذي سجل فيه مؤشر الأسهم الأوسع "ستاندرد أند بورز" مكاسب بنحو 160 بالمائة.

وسجلت "إي بي إم" تراجعاً في إيرادات العام الماضي لتصل إلى 77.1 مليار دولار مقارنة بـ79.5 مليار دولار في عام 2018.