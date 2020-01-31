تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال يناير

مباشر: تسارع التضخم في منطقة اليورو وفقاً للتوقعات خلال الشهر الجاري، مع ارتفاع تكاليف الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع بوتيرة سنوية 1.4 بالمائة خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري بالتقديرات الأولية مقابل 1.3 بالمائة المسجلة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو سوف يسجل 1.4 بالمائة خلال الشهر الجاري.

وتأتي قراءة الشهر الحالي بدعم ارتفاع تكاليف الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ بنحو 2.2 بالمائة مقابل 2 بالمائة المسجلة خلال الشهر المنقضي.

وبالنسبة إلى معدل التضخم الأساسي والذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ، فسجل 1.1 بالمائة خلال الشهر الأول من العام الجاري مقابل 1.3 المسجلة في الشهر السابق له.

وسجل مؤشر أسعار الطاقة نمواً بنسبة 1.8 بالمائة خلال شهر يناير/كانون الثاني، مقابل 0.2 بالمائة في الشهر السابق له، في حين سجلت أسعار الخدمات زيادة 1.5 بالمائة مقابل 1.8 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 10:49 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1030 دولار.