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تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الرابع

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مباشر: تباطأ نمو منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي بالتقديرات الأولية، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 1.2 بالمائة في 2019.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة خلال الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً مقابل نمو 0.3 بالمائة في الربع السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سوف يتباطأ إلى 0.2 بالمائة خلال الربع الرابع من 2019.

أما على أساس سنوي، فإن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بالقراءة المعدلة موسمياً ارتفع بنحو 1 بالمائة خلال الثلاثة أشهر من أكتوبر/تشرين الأول مقابل ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي مقابل الفترة المماثلة من عام 2018، مقابل 1.2 بالمائة المسجلة في الربع السابق له على أساس سنوي.

وعلى أساس عام 2019 بأكمله، فإن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو نما بنسبة 1.2 بالمائة في منطقة اليورو.

وبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 1.4 بالمائة خلال عام 2019 مقارنة مع العام السابق له.

وبحلول الساعة 10:19 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.08 بالمائة مسجلاً 1.1023 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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